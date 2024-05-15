На Среднем Урале выписано 50 штрафов за нарушение требований антитеррористической безопасности

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. Решение свердловской антитеррористической комиссии, наложившей запрет на проведение в ...

Проведение всех массовых развлекательных мероприятий в Свердловской области приостановлено до 10 мая

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. До 10 мая 2024 года на территории Свердловской области приостановлено проведение всех ...