На Среднем Урале выписано 50 штрафов за нарушение требований антитеррористической безопасности

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. Решение свердловской антитеррористической комиссии, наложившей запрет на проведение в ...26.03.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев запретил проводить массовые мероприятия на незащищенных площадках
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. На Среднем Урале проведение развлекательных, торгово-развлекательных, спортивных, ...25.03.2024 Проведение всех массовых развлекательных мероприятий в Свердловской области приостановлено до 10 мая
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. До 10 мая 2024 года на территории Свердловской области приостановлено проведение всех ...07.12.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность жителей региона во время новогодних праздников
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 6 декабря на заседании ...23.10.2015 В Екатеринбурге объектам с массовым пребыванием людей выдадут паспорта безопасности
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2015. В Екатеринбурге каждый объект, рассчитанный на массовое пребывание людей, получит ...