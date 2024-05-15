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Вчера, 17:25

На Среднем Урале выписано 50 штрафов за нарушение требований антитеррористической безопасности

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. С 26 марта по 15 мая 2024 года на территории Свердловской области было выписано 50 штрафов за нарушение требований антитеррористической безопасности. Об этом рассказали в свердловской антитеррористической комиссии.

Ранее УрБК писал о том, что 23 марта прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба области, на котором было принято решение приостановить до 10 мая на территории региона проведение всех развлекательных массовых мероприятий в связи с повышенной террористической угрозой (накануне произошла трагедия в «Крокус Сити Холле»). 15 мая 2024 года ограничения были сняты.

«В период действия распоряжения были введены ограничения на проведение массовых мероприятий в местах, не отвечающих нормам безопасности, силовые структуры провели порядка 300 внеплановых проверок состояния антитеррористической защищенности крупных площадок, по результатам проверок составлено более 50 протоколов об административных правонарушениях», — сообщили в комиссии.

«Сейчас ситуация стабилизировалась, но это еще не повод расслабляться. На крупнейших городских площадках, в местах массового скопления людей, на соревнованиях и концертах с большим количеством участников вместе с организаторами мероприятий мы продолжим соблюдать повышенные меры предосторожности. Организаторы должны понимать высокую степень ответственности и важность соблюдения необходимых мер безопасности при проведении мероприятий в столице Урала. Впереди лето. Жителей и гостей Екатеринбурга ожидает множество культурных, спортивных, деловых и праздничных событий. Обязательно будем и дальше сохранять разумный баланс между безопасностью и комфортом наших граждан», — резюмировал в своем Telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
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