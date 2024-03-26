На Среднем Урале сняли антитеррористические ограничения

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. На Среднем Урале проведение развлекательных, торгово-развлекательных, спортивных, ...25.03.2024 Проведение всех массовых развлекательных мероприятий в Свердловской области приостановлено до 10 мая
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. До 10 мая 2024 года на территории Свердловской области приостановлено проведение всех ...07.12.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность жителей региона во время новогодних праздников
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 6 декабря на заседании ...03.02.2021 Свердловские власти не планируют снимать ограничения с проведения массовых мероприятий
Власти Свердловской области не планируют снимать ограничения с проведения массовых мероприятий, несмотря на снижение ...20.03.2020 В Свердловской области из-за коронавируса ограничивают работу детских зон и фудкортов в развлекательных и торговых центрах
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному оперативному ...