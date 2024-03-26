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Сегодня, 10:22

На Среднем Урале сняли антитеррористические ограничения

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. Решение свердловской антитеррористической комиссии, наложившей запрет на проведение в регионе массовых мероприятий до 10 мая, утратило силу. Соответствующее распоряжение подписал и. о. губернатора Свердловской области Олег Чемезов.

Как ранее писал УрБК, 23 марта прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба области, на котором было принято решение приостановить до 10 мая на территории региона проведение всех развлекательных массовых мероприятий в связи с повышенной террористической угрозой (накануне произошла трагедия в «Крокус Сити Холле»).

В настоящее время это и другие введенные тогда ограничения сняты.
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