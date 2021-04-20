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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность жителей региона во время новогодних праздников

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 6 декабря на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Полевском поручил профильным министерствам и ведомствам принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности жителей региона в период зимних праздников. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что необходимо исключить проведение массовых мероприятий в местах, не отвечающих требованиям антитеррористической безопасности — соответствующее предписание выдано всем главам муниципалитетов.

В департаменте информполитики отметили, что правоохранительные органы и областной аппарат антитеррористической комиссии уделят особое внимание выполнению всех требований безопасности на площадках, где пройдут праздничные мероприятия, а подразделения ГУ МЧС будут переведены на усиленный режим работы.

Также в преддверии и во время новогодних каникул Управление Росгвардии проведет контрольные проверки по исполнению требований антитеррористической защищенности, а ГУ МВД России примет усиленные меры по обеспечению контроля транспортных потоков, ручной клади и багажа.

По данным свердловской полиции, с января по октябрь 2023 года в регионе состоялось свыше 6 тыс. публичных, культурно-зрелищных и религиозных мероприятий, на каждом из которых было обеспечено соблюдение правопорядка.
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