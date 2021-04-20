Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность жителей региона во время новогодних праздников

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение отказаться от ...27.02.2019 В Уральском регионе более чем 1 000 км газопроводных сетей может быть объектом террористической угрозы
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2019. На областной антитеррористической комиссии обсудили состояние антитеррористической ...13.12.2017 В Свердловской области для охраны порядка во время новогодних праздников задействуют до 10 тыс. правоохранителей
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2017. В Свердловской области во время новогодних праздников порядок будет обеспечивать до 10 ...25.12.2015 В Екатеринбурге в период новогодних праздников усилят охрану объектов жизнеобеспечения
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в пятницу, 25 декабря 2015 года, ...28.02.2013 В Свердловской области выявлено более 200 нарушений требований пожарной безопасности при строительстве
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2013. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 февраля на заседании президиума ...