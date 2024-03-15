Проведение всех массовых развлекательных мероприятий в Свердловской области приостановлено до 10 мая

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. В 2024 году международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» планирует принять 21 ...07.12.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность жителей региона во время новогодних праздников
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 6 декабря на заседании ...27.10.2020 В России вводят всеобщий масочный режим
УрБК, Москва, 27.10.2020. В России с 28 октября 2020 года запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ...26.03.2020 В Свердловской области временно закроют предприятия общепита, магазины и торговые центры
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ «О введении на территории Свердловской области ...26.03.2020 В Свердловской области временно закроют предприятия общепита, магазины и торговые центры
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ «О введении на ...