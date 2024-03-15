Проведение всех массовых развлекательных мероприятий в Свердловской области приостановлено до 10 мая

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. До 10 мая 2024 года на территории Свердловской области приостановлено проведение всех развлекательных, торгово-развлекательных и массовых мероприятий. Такое решение было принято на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона, прошедшем 23 марта под председательством губернатора Евгения Куйвашева.



Спортивные и патриотические мероприятия запрещено проводить в местах, которые не соответствуют требованиям к антитеррористической защищенности.



В срок до 1 апреля 2024 года свердловское Управление Росгвардии и региональное ГУ МВД России должны будут рассмотреть вопрос об усилении нарядов групп быстрого реагирования. На объектах первой категории сотрудников ЧОПов вооружат, пропускной режим в административные здания будет усилен.



Патрули полиции усилят специалистами кинологической службы (они будут патрулировать в том числе и торговые центры). Контроль в ходе проведения досмотров в аэропортах, ж/д и автовокзалах, а также на станциях метрополитена будет усилен (срок реализации — до 25 марта).



Также к патрулированию привлекут членов добровольных общественных формирований правоохранительной направленности.