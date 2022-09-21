«Академические» стахановцы

За восемь месяцев текущего года ГК «КОРТРОС», представленная в Екатеринбурге АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», реализовала в восьмом районе уральской столицы 91,64 тыс. кв. м. жилой недвижимости https://urbc.ru/1068114957-zastroyschik-akademicheskogo-rayona-ekaterinburga-za-8-mesyacev-realizoval-92-tys-kv-m-zhilya.html на разной стадии строительной готовности. По данным ДОМ.РФ, этот показатель позволил проекту стать третьим по продажам в РФ, а Академический район стал самым продающимся региональным проектом России за указанный период.







Кроме того, летом этого года в ходе 21-й региональной конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» было объявлено, что ГК «КОРТРОС» вошла в тройку лучших свердловских застройщиков по объему введенного жилья с начала текущего года (30 тыс. 726 кв. м.).



Также проекты ГК «КОРТРОС» в Екатеринбурге попали https://urbc.ru/1068114746-proekty-gk-kortros-v-ekaterinburge-voshli-v-chislo-luchshih-zhilyh-kompleksov-po-versii-edinogo-reestra-zastroyschikov.html в общероссийский рейтинг лучших жилых комплексов (на сентябрь 2022 года), который составил Единый реестр застройщиков (ЕРЗ).



Так, ЖК Eleven — на пятом месте в регионе среди высотных домов эконом-класса, ЖК «Кварталы Конструктивизима» — на пятой строке рейтинга среди многоэтажных домов эконом-класса, а ЖК «Олимпика» — на четвертом по этим же параметрам. ЖК «Близкий» и ЖК «Школьный» — на седьмом месте среди высотных домов комфорт-класса и многоэтажных домов эконом-класса соответственно.



Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев рассказал, что компания в скором времени намерена увеличить ввод жилья в Академическом районе Екатеринбурга на 50%.







По его мнению, эта задача вполне решаема за счет усиления взаимодействия девелопера с государственными структурами и другими участниками строительного рынка.



«На сегодняшний день из 2 тыс. 300 девелоперов чуть менее 200 строят больше 100 тыс. кв. м., а половина от общего числа возводят всего 1-2 дома. Это неустойчивая конструкция, она точно переформатируется. В составе нашей отрасли произойдут тектонические изменения. И прежде всего нужно открывать возможности и перспективы именно в партнерстве — с девелоперами, с государством, с поставщиками», — заявил Сергей Киселев.



Ранее стало известно, что ГК «КОРТРОС» заняла первое место среди застройщиков Свердловской области по вводу жилья в 2021 году. Напомним, что компания комплексно реализует масштабный проект освоения территории на юго-западе Екатеринбурга. Одновременно с жилыми домами в районе создается социальная и коммерческая инфраструктура, появляются парки и зоны отдыха.



Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов вчера на заседании штаба по вводу жилья отметил, что местные застройщики успешно реализуют поставленные перед ними властями города задачи.



«По поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова мы продолжаем держать руку на пульсе строительной отрасли. Наша задача — добиться сдачи запланированных в 2022 году 1,45 млн кв. м жилья. Девелоперы вполне успешно движутся к этой цели, несмотря на возникающие неувязки, промедления и другие рабочие сложности, которые мы помогаем им преодолеть», — сказал Рустам Галямов.







Стоит добавить, что Свердловская область входит в десятку регионов с наиболее эффективным участием в нацпроекте «Жилье и городская среда». В настоящее время здесь строятся более 3,7 млн кв. м. жилья, в том числе 3,4 млн кв. м. — с использованием счетов эскроу.