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Вчера, 12:41

Застройщик Академического района Екатеринбурга за 8 месяцев реализовал 92 тыс. кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. ГК «КОРТРОС» за 8 месяцев текущего года реализовала в Академическом районе Екатеринбурга 91,64 тыс. кв. м. жилой недвижимости, сообщает пресс-служба застройщика.

«Академический район стал самым продающимся региональным проектом России по итогам 8 месяцев 2022 года. За этот период в районе продано 91,64 тыс. кв. м жилой недвижимости на разной стадии строительной готовности. Также данный показатель позволил проекту стать третьим по продажам в РФ, по данным ДОМ.РФ», — говорится в сообщении.

Отметим, что в Екатеринбурге ГК «КОРТРОС» представлена АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». Компания реализует масштабный проект комплексного освоения территории на юго-западе города. Одновременно с жилыми домами в районе создается социальная и коммерческая инфраструктура, появляются парки и зоны отдыха.

Ранее генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев рассказал, что компания в скором времени намерена увеличить ввод жилья в Академическом районе Екатеринбурга на 50%.

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