Застройщик планирует увеличить ввод жилья в Академическом районе Екатеринбурга на 50%

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев рассказал, что компания в скором времени намерена увеличить ввод жилья в Академическом районе Екатеринбурга на 50%, сообщает пресс-служба застройщика.



По его мнению, эта задача вполне решаема за счет усиления взаимодействия девелопера с государственными структурами и другими участниками строительного рынка.



«На сегодняшний день из 2 тыс. 300 девелоперов чуть менее 200 строят больше 100 тыс. кв. м., а половина от общего числа возводят всего 1-2 дома. Это неустойчивая конструкция, она точно переформатируется. В составе нашей отрасли произойдут тектонические изменения. И прежде всего нужно открывать возможности и перспективы именно в партнерстве — с девелоперами, с государством, с поставщиками», — заявил С. Киселев.



Отметим, что в Екатеринбурге ГК «КОРТРОС» представлена АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». Компания реализует масштабный проект комплексного освоения территории на юго-западе города. Одновременно с жилыми домами в районе создается социальная и коммерческая инфраструктура, появляются парки и зоны отдыха.