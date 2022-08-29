Проекты ГК «КОРТРОС» в Екатеринбурге вошли в число лучших жилых комплексов по версии Единого реестра застройщиков

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. Проекты ГК «КОРТРОС» в Екатеринбурге попали в общероссийский рейтинг лучших жилых комплексов (на сентябрь 2022 года), который составил Единый реестр застройщиков (ЕРЗ), сообщает пресс-служба девелоперской компании.



«Так, ЖК Eleven — на пятом месте в регионе среди высотных домов эконом-класса, ЖК «Кварталы Конструктивизима» — на пятой строке рейтинга среди многоэтажных домов эконом-класса, а ЖК «Олимпика» — на четвертом по этим же параметрам. ЖК «Близкий» и ЖК «Школьный» на седьмом месте среди высотных домов комфорт-класса и многоэтажных домов эконом-класса соответственно», — говорится в сообщении.



Отметим, что в Екатеринбурге ГК «КОРТРОС» представлена АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». Компания реализует масштабный проект комплексного освоения территории на юго-западе города. Одновременно с жилыми домами в районе создается социальная и коммерческая инфраструктура, появляются парки и зоны отдыха.



Ранее генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев рассказал, что компания в скором времени намерена увеличить ввод жилья в Академическом районе Екатеринбурга на 50%.