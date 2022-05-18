Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вручил главе Екатеринбурга Алексею Орлову медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

Прямой проезд на развязке Объездной автодороги и улицы Луганской в Екатеринбурге откроют в начале августа

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2022. Прямой проезд на развязке Объездной автодороги и улицы Луганской в Екатеринбурге ...