Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вручил главе Екатеринбурга Алексею Орлову медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня вручил главе Екатеринбурга Алексею Орлову медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 4 мая 2022 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Награда присуждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга
Алексей Орлов стал главой Екатеринбурга 9 февраля 2021 года. Под его руководством в уральской столице реализовано несколько крупных инфраструктурных проектов, в том числе была завершена реконструкция Макаровского моста и путепровода через железную дорогу на улице Блюхера, выполнен ремонт развязки на пересечении улицы Луганской с Объездной автомобильной дорогой, началось строительство новой транспортной артерии у концерна «Калина».
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» подвижной состав городского транспорта Екатеринбурга получил 60 низкопольных автобусов на экологичном топливе. Для уборки улиц и тротуаров городские власти на условиях лизинга приобрели 79 единиц спецтехники.
В социальной сфере с августа 2021 года в Екатеринбурге было введено в эксплуатацию три школьных здания общей вместимостью 2,1 тыс. мест, построены шесть новых детских садов на 1,6 тыс. мест, еще четыре капитально отремонтированы.
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