Для юного поколения горожан

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня принял участие в открытии двух дошкольных учреждений в Верх-Исетском и Ленинском районах города. Здания после капитального ремонта будут готовы принять детей уже на следующей неделе.







Детский сад № 373 по адресу улица Гурзуфская, 19б примет 150 ребят, еще 125 детей уже 1 сентября пойдут в детсад № 301 на улице Московская, 125а. За время ремонта специалисты провели полную реконструкцию обоих зданий.







Общая стоимость капитального ремонта двух дошкольных учреждений составила порядка 200 млн руб., средства были выделены из местного бюджета. На реконструкцию детского сада № 373 ушло чуть больше 87 млн руб., ремонт детсада № 301 обошелся примерно в 106 млн руб., поскольку часть его помещений находилась в аварийном состоянии.







Детсад № 373 — трехэтажное здание общей площадью более 1 тыс. кв. м. Он предназначен для шести групп детей разных возрастов. В каждой группе есть своя игровая комната, раздевалка, спальня, туалет и буфетная с посудомоечной машиной. На первом этаже здания предусмотрена система «теплый пол». Здесь находятся медицинский и пищевой блоки, прачечная.







Особое внимание в ходе реконструкции было уделено безопасности детей и сотрудников дошкольного заведения. Здесь есть пункт охраны, диспетчерская, система контроля доступа, тревожная сигнализация и камеры наблюдения, которые расположены как внутри здания, так и на его территории. Кроме того, в помещениях имеется пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией.



Алексей Орлов также особо отметил работу администрации Верх-Исетского района, благодаря которой территорию детского сада удалось расширить за счет неиспользуемой площадки, располагавшейся по соседству.







«Территория детсада № 373 была увеличена. Хорошо поработала администрация Верх-Исетского района с жителями соседнего дома: там был заброшенный участок, за его счет удалось увеличить площадь прогулочных зон для детского сада», — сказал глава Екатеринбурга.



Детский сад № 301 был закрыт на ремонт чуть больше года назад. Теперь на площади 1,1 тыс. кв. м. разместились четыре детские группы. Для каждой из них имеется своя раздевалка, спальня, игровая комната.







Все помещения оснащены современной мебелью, бактерицидными облучателями, увлажнителями воздуха, обучающим оборудованием и игрушками. Стоит отметить, что оборудование для детского сада было изготовлено уральскими производителями.



На первом этаже здания находятся группы для самых маленьких детей, медблок, прачечная. Пищеблок детского сада разделен на три цеха, оборудован пароконвектоматом, системой фильтрации воды, универсальной кухонной машиной, мясорубками и тестомесом. Также здесь предусмотрена безбарьерная среда, оборудована специальная санитарная комната.



На втором этаже детского сада № 301 Алексей Орлов осмотрел группы для детей среднего и старшего возраста, кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда, музыкально-спортивный зал и кабинет дополнительного образования. Здание оборудовано системой видеонаблюдения и контроля доступа, здесь есть пост охраны и система дымоудаления.







Также после капитального ремонта на территории детского сада появилась современная спортивная площадка, место для парковки колясок и оборудованные прогулочные зоны для каждой группы.



Алексей Орлов отметил, что все работы проведены качественно и в срок. Кроме того, введение в эксплуатацию этих объектов станет хорошим подарком для горожан к началу нового учебного года.







«Все работы проделаны качественно. Эти два объекта — в Верх-Исетском и Ленинском районах — очень ждали маленькие и взрослые жители города. Оба детских сада станут замечательными подарками для юных горожан ко Дню знаний: их воспитанниками станут 270 ребят до 7 лет. В обоих учреждениях созданы условия для интересного и полезного времяпрепровождения детей и комфортной работы педагогов: помещения укомплектованы самым современным оборудованием, а прилегающая территория благоустроена в соответствии с современными тенденциями», — резюмировал глава города.







Стоит добавить, что за последние 10 лет в Екатеринбурге появилось 25 тыс. новых мест в дошкольных учреждениях. Такие достижения, по словам Алексея Орлова, стали возможны благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.