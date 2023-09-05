Глава Екатеринбурга Алексей Орлов получил из рук свердловского губернатора Евгения Куйвашева Почетную грамоту президента РФ

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой главу Екатеринбурга Алексея ...30.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вручил главе Екатеринбурга Алексею Орлову медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня вручил главе Екатеринбурга ...05.05.2022 Главу Екатеринбурга Алексея Орлова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2022. Президент РФ Владимир Путин наградил главу Екатеринбурга Алексея Орлова медалью ордена ...25.09.2020 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский награжден почетной грамотой президента РФ
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский удостоен почетной грамоты президента России ...20.03.2020 Заместителю главы Екатеринбурга Екатерине Кузёмке вручили почетную грамоту президента России
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2020. Почетной грамотой президента России наградили заместителя главы Екатеринбурга по связям ...