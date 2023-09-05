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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов получил из рук свердловского губернатора Евгения Куйвашева Почетную грамоту президента РФ

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сегодня вручил главе Екатеринбурга Алексею Орлову Почетную грамоту президента Российской Федерации. Распоряжение о награждении ранее подписал глава государства, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой президента Российской Федерации Орлова Алексея Валерьевича — главу Екатеринбурга», — указано в документе.

В августе 2022 года глава государства наградил Алексея Орлова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда также была присуждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, что Алексей Орлов стал главой Екатеринбурга 9 февраля 2021 года. За этот период в уральской столице реализовано несколько крупных инфраструктурных проектов: завершена реконструкция Макаровского моста и путепровода через железную дорогу на улице Блюхера, выполнен ремонт развязки на пересечении улицы Луганской с Объездной автомобильной дорогой, началось строительство новой транспортной артерии у концерна «Калина», запущены новые трамвайные ветки в Академический район и микрорайон Солнечный, введен в эксплуатацию первый в России междугородний трамвай до Верхней Пышмы.
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