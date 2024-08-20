УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:59

Владимир Путин объявил благодарность главе Екатеринбурга Алексею Орлову за трудовые успехи и добросовестную работу

УрБК, Екатеринбург. 26.03.2025. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность главе Екатеринбурга Алексею Орлову «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Об этом сообщает департамент информполитики города.

Отмечается, что распоряжение о награждении почетной грамотой и объявлении благодарности опубликованы на официальном сайте Кремля.

Добавим, что в 2022 году В. Путин наградил Алексея Орлова почетной грамотой, в 2023 году — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.08.2024 Заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова наградили Почетной грамотой Президента РФ за трудовые успехи

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2024. Заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова наградили Почетной грамотой Президента ...

03.11.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов получил из рук свердловского губернатора Евгения Куйвашева Почетную грамоту президента РФ

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сегодня вручил главе Екатеринбурга Алексею ...

05.09.2023 Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги главы Екатеринбурга Алексея Орлова и его заместителя Игоря Сутягина

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой главу Екатеринбурга Алексея ...

05.05.2022 Главу Екатеринбурга Алексея Орлова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2022. Президент РФ Владимир Путин наградил главу Екатеринбурга Алексея Орлова медалью ордена ...

26.05.2020 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский награжден грамотой президента РФ

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2020. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о награждении главы Екатеринбурга ...

Популярные новости
26.02.2025Жители против «Пятерочки»: битва за Блюхера, 6328.02.2025Рынок психологических услуг: угрозы и перспективы03.03.2025Мартовские изменения03.03.2025В Академическом прошли масленичные гуляния06.03.2025Инфраструктура для девятого района
Архив новостей
Март 2025 (477)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18