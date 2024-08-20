Владимир Путин объявил благодарность главе Екатеринбурга Алексею Орлову за трудовые успехи и добросовестную работу

УрБК, Екатеринбург. 26.03.2025. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность главе Екатеринбурга Алексею Орлову «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Об этом сообщает департамент информполитики города.



Отмечается, что распоряжение о награждении почетной грамотой и объявлении благодарности опубликованы на официальном сайте Кремля.



Добавим, что в 2022 году В. Путин наградил Алексея Орлова почетной грамотой, в 2023 году — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.