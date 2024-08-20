Владимир Путин объявил благодарность главе Екатеринбурга Алексею Орлову за трудовые успехи и добросовестную работу

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2024. Заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова наградили Почетной грамотой Президента ...03.11.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов получил из рук свердловского губернатора Евгения Куйвашева Почетную грамоту президента РФ
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сегодня вручил главе Екатеринбурга Алексею ...05.09.2023 Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги главы Екатеринбурга Алексея Орлова и его заместителя Игоря Сутягина
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой главу Екатеринбурга Алексея ...05.05.2022 Главу Екатеринбурга Алексея Орлова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2022. Президент РФ Владимир Путин наградил главу Екатеринбурга Алексея Орлова медалью ордена ...26.05.2020 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский награжден грамотой президента РФ
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2020. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о награждении главы Екатеринбурга ...