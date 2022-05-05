Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги главы Екатеринбурга Алексея Орлова и его заместителя Игоря Сутягина

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2022. Президент РФ Владимир Путин наградил главу Екатеринбурга Алексея Орлова медалью ордена ...25.09.2020 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский награжден почетной грамотой президента РФ
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский удостоен почетной грамоты президента России ...24.08.2020 Президент РФ наградил гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова орденом «За заслуги перед Отечеством»
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2020. Президент РФ Владимир Путин наградил гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея ...26.05.2020 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский награжден грамотой президента РФ
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2020. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о награждении главы Екатеринбурга ...07.02.2020 Президент РФ наградил почетной грамотой замглавы Екатеринбурга Екатерину Кузёмку
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2020. Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой заместителя главы Екатеринбурга ...