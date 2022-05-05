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Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги главы Екатеринбурга Алексея Орлова и его заместителя Игоря Сутягина

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой главу Екатеринбурга Алексея Орлова. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, А. Орлов награжден за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Кроме того, глава государства объявил благодарность первому заместителю главы Екатеринбурга Игорю Сутягину.

Напомним, что в августе по приказу президента РФ глава Екатеринбурга удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством».
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