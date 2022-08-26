Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о предстоящем открытии новой школы в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале рассказал об открытии на следующей неделе новой школы № 123 в Академическом районе. Градоначальник планирует лично посетить учебное заведение.



«До начала нового учебного года остались считанные дни. Так что в целом неделя оказалась посвященной этому. Я провожу серию выездов в образовательные учреждения, проверяю их готовность к учебному процессу. Там же проходят встречи с педагогами районов: рассказываю им о ситуации в городе, итогах минувших десяти лет, планах и перспективах развития. Естественно, вопросов очень много. Отвечаю на них открыто и честно», — подчеркнул Алексей Орлов.



По проекту здание школы № 123 рассчитано на 1 тыс. 100 учащихся, но в две смены она сможет принять до 2 тыс. 500 детей. Образовательное учреждение расположено в квартале «Школьный». Первых учеников школа примет 1 сентября 2022 года.