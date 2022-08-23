Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в преддверии нового учебного года посетил школы города

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в преддверии нового учебного года начал серию поездок по образовательным учреждениям. Сегодня он встретился с учениками и педагогами двух школ города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Алексей Орлов посетил гимназию № 104 в Железнодорожном районе и ответил на вопросы учителей.
«Работники образования — люди знающие, образованные, их остро интересует ситуация в городе в целом, его перспективы. И в том числе — в системе образования. Отчитался перед ними о сделанном за десять лет: построено 20 школьных зданий, капремонт проведен в 13-ти, число мест в дошкольных учреждениях увеличилось на 25 тыс. — и, благодаря поддержке губернатора, эти темпы будем сохранять», — написал глава города в личном Telegram-канале.
Кроме этого, во время визита в гимназию № 8 Алексей Орлов вместе с учениками заложил основу для японского сада, который появится здесь после окончания фестиваля «Атмофест». Глава города сам посадил можжевельник и горную сосну.
Завтра Алексей Орлов примет участие в открытии после капитального ремонта двух детских садов: № 373 на улице Гурзуфской, 19б, который рассчитан на 150 мест, и № 301 на улице Московская, 125а, который сможет принять 125 детей.
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