Дороги делают на Урале

В Екатеринбурге завершаются подготовительные работы к началу реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). После 30 апреля подрядные организации приступят к исполнению заключенных ранее контрактов. Полномасштабные ремонтные работы в городе начнутся после того, как завершится оттаивание грунта и установится стабильная положительная температура воздуха. Ожидается, что уже во второй декаде мая можно будет приступать к укладке горячего асфальта.



Общая сумма финансирования дорожных ремонтов в Екатеринбурге в этом году составила около 1,5 млрд руб. Из них 917 млн руб. заложено в рамках национального проекта БКД. Кроме того, на поддержание автомобильных дорог Екатеринбурга 500 млн руб. будет выделено из областного бюджета. Всего в этом году в столице Среднего Урала планируется отремонтировать 31 участок дорог общей протяженностью 36,5 км.





Фото пресс-службы администрации Екатеринбурга



Как отмечают специалисты комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга и представители подрядных организаций, одним из важнейших элементов подготовки является подбор и производство в окрестностях уральской столицы необходимых для ремонта автодорог и тротуаров материалов — асфальтобетонной смеси, гранитного дорожного камня, щебня, бетонных бордюров и других элементов.



Эксперты подчеркивают, что асфальтобетонные заводы, расположенные на территории Свердловской области, смогут полностью закрыть потребности дорожных строителей. Их оборудование позволяет выпускать качественный асфальт, отвечающий всем национальным стандартам. Продукция уральских предприятий соответствует эталонам качества и технологичности. Именно поэтому специалисты отмечают, что ее можно широко применять при строительстве и реконструкции улиц Екатеринбурга.



Кроме современного оборудования у подавляющего большинства предприятий имеются собственные карьеры по добыче и производству щебня различных фракций с применением эффективного дробильно-сортировочного оборудования. Имеются на территории области и цеха по обработке необходимых материалов либо налажены договоренности о поставках материалов местными производителями.



Помимо этого, все подрядчики имеют обширные автопарки специальной техники, которая позволяет выполнять любые работы по прокладке или реконструкции дорожного полотна различной степени сложности.



Также кроме асфальтобетонных смесей уральские предприятия производят различные нефтепродукты, необходимые на всех этапах дорожного ремонта. Местные дилеры заверили, что готовы в полном объеме закрыть потребности подрядчиков в полимерно-битумных вяжущих смесях, стыковочных битумно-полимерных лентах, мастиках и эмульсиях. При этом специалисты комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга отмечают, что мощностей местных предприятий достаточно для проведения всего цикла мероприятий в рамках реализации нацпроекта БКД.



При этом некоторые наиболее масштабные ремонтные работы в городе уже идут. Так, полным ходом продолжается начатая еще в 2021 году реконструкция транспортной развязки Луганская — Объездная. Этот проект находится на контроле администрации Екатеринбурга.



Продолжают работу подрядчики и на соседнем участке. Для удобства автомобилистов на транспортной развязке на пересечении улиц Щербакова и Белинского с Объездной автомобильной дорогой была оборудована дополнительная полоса движения автотранспорта. Такое решение было принято после встречи главы Екатеринбурга Алексея Орлова с подрядной организацией.



Также развернуты в полную силу работы по реконструкции развязки у концерна «Калина». В ближайшее время Екатеринбург получит 500 млн руб. на реализацию этого проекта. Соответствующие постановления были приняты на заседании регионального правительства.



Полностью дорожные работы в Екатеринбурге в этом году будут завершены к 1 октября.