На транспортной развязке Щербакова — Объездная в Екатеринбурге оборудовали дополнительную полосу движения

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. На транспортной развязке на пересечении улиц Щербакова и Белинского с Объездной автомобильной дорогой оборудована дополнительная полоса движения автотранспорта. Такое решение было принято после встречи главы Екатеринбурга Алексея Орлова с подрядной организацией.



«Сегодня они (подрядчики — прим. ред.) отчитались о проделанной работе: оборудована еще одна полоса для движения автотранспорта, она работает реверсивно. С 05.30 до 16.00 со стороны Уктуса транспорт идет по двум полосам, как и до начала реконструкции. А с 16.00 до 05.30 так следует транспорт со стороны центра», — написал А. Орлов в своем Telegram-канале.



Данная схема движения транспорта будет действовать, пока работы не закончатся. На первом этапе — до 20 мая — трафик будет запущен по двум постоянным и одной временной полосам. Полноценное движение по четырем полосами планируется открыть к 1 июля.



По словам главы города, администрация совместно с заказчиком применяет все имеющиеся возможности для ускорения сроков строительства.



«Прикладываем все усилия, чтобы работы и здесь, и на соседней развязке на улице Луганской были завершены как можно скорее. Эта тема постоянно в поле моего зрения. В буквальном смысле — в виде изображения на одном из мониторов в моем кабинете», — прокомментировал А. Орлов.