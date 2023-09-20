В Екатеринбурге открыли движение по пандусу развязки «Объездная дорога — улица Белинского»

Посещаемость нового объекта превысит 1 млн человек в месяц ...15.08.2022 В Екатеринбурге сегодня было запущено движение по первому съезду развязки Луганская — Объездная
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2022. Сегодня в Екатеринбурге строители открыли движение по первому съезду, ведущему с ...30.06.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал сдачу в эксплуатацию развязки Луганская — Объездная к 1 сентября
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел традиционную инспекцию ремонтных работ на ...12.04.2013 С 14 апреля объездная автодорога будет частично перекрыта
Сооружение развязки Московская — Объездная вступает в новый этап. С семи часов утра 14 апреля Объездная автодорога ...25.07.2012 Часть Юго-Западного лесопарка вырубят под строительство развязки ул. Московская — Объездная
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2012. Часть Юго-Западного лесопарка в Екатеринбурге будет вырублена под строительство ...