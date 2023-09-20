В Екатеринбурге открыли движение по пандусу развязки «Объездная дорога — улица Белинского»

Посещаемость нового объекта превысит 1 млн человек в месяц ...

ТРЦ «Золотой» откроют в декабре 2025 года

В Екатеринбурге сегодня было запущено движение по первому съезду развязки Луганская — Объездная

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2022. Сегодня в Екатеринбурге строители открыли движение по первому съезду, ведущему с ...