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В Екатеринбурге открыли движение по пандусу развязки «Объездная дорога — улица Белинского»

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. В Екатеринбурге строители открыли движение по пандусу развязки «Объездная дорога — улица Белинского». Об этом сообщил в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

В Екатеринбурге открыли движение по пандусу развязки «Объездная дорога — улица Белинского»
Изображение из официального Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

«Приятная новость для жителей Ботанического и всех автолюбителей — с сегодняшнего дня после реконструкции открыто движение по пандусу развязки «Объездная дорога — улица Белинского», — написал градоначальник.

Он добавил, что в ближайшее время строители благоустроят прилегающую территорию: разобьют газон, посадят деревья и цветы.

Кроме того, Алексей Орлов пообещал, что в 2025 году здесь будет создан полноценный транспортно-пересадочный узел с торговым центром и автовокзалом.

Напомним, строительство совмещенного с торговым центром автовокзала «Золотой» в Ботаническом районе Екатеринбурга завершится в декабре 2025 года. В настоящее время инвестор в лице «Общества Малышева 73» ведет активный поиск будущих арендаторов. Предполагается, что посещаемость нового объекта составит 1–1,1 млн человек в месяц. В «Золотом» планируется разместить большой гипермаркет (не «Гиперболу»), фуд-корт, с десяток ресторанов, фитнес-клуб, кинотеатр, а также несколько детских развлекательных центров разного профиля.
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