ТРЦ «Золотой» откроют в декабре 2025 года

Изображения предоставлены «Обществом Малышева 73»

Строительство совмещенного с торговым центром автовокзала «Золотой» в Ботаническом районе Екатеринбурга завершится в декабре 2025 года. В настоящее время инвестор в лице «Общества Малышева 73» ведет активный поиск будущих арендаторов. По 31% площадей уже заключены договоры с операторами (данные на август). Инвестор постепенно замещает западные бренды, которые должны были работать в «Золотом», делая ставку на другие российские и иностранные компании. Предполагается, что посещаемость нового объекта составит 1-1,1 млн человек в месяц.Директор ТРЦ «Гринвич» (владеет «Обществом Малышева 73») Дмитрий Сарапульцев рассказал журналистам, на какой стадии сейчас находится реализация проекта.«У нас сейчас частично собран металлокаркас и контур здания. В декабре 2025 года мы должны открыть торговый центр. Оборудование у нас все заказано — в основном оно будет китайского и отечественного производства, но частично мы успели закупить и импортное», — заявил Д. Сарапульцев.Он также рассказал, что в «Золотом» планируется разместить большой гипермаркет (это не «Гипербола»), фуд-корт, с десяток ресторанов, фитнес-клуб, кинотеатр, а также несколько детских развлекательных центров разного профиля.Дмитрий Сарапульцев не назвал конкретные компании, с которыми заключены арендные договоры. При этом он отметил, что площади постепенно заполняются, в том числе с помощью замещения зарубежных брендов.«На примере «Гринвича»: вместо Zara открылся Maag, вместо Uniqlo — Lime. Вместо H&M — Gloria Jeans. Российские операторы берут те же форматы с удовольствием, и сейчас нам уже некоторые арендаторы заявляют, что готовы брать и по 4 тыс. кв. м. Пока коллапса торгово-развлекательной жизни не произошло», — сказал Д. Сарапульцев.Напомним, что символическая церемония закладки первого камня транспортно-логистического узла состоялась несколько лет назад. В мероприятии тогда приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и инвесторы проекта — бизнесмены Игорь Заводовский и Константин Погребинский. В основание будущего объекта были брошены золотые слитки, которые потом залили бетонным раствором.Новый транспортно-пересадочный узел будет построен в районе улиц Крестинского — Академика Шварца — Белинского — Объездная дорога. Здесь появится автовокзал, интегрированный в торговый центр «Золотой». Общая площадь комплекса (включая новый автовокзал) — 308 тыс. кв. м., торговая площадь — 147 тыс. кв. м. Проектом предусмотрены две наземные многоуровневые перехватывающие парковки, общее количество машино-мест — 5 тыс. 600.Также инвестор намерен построить новый выход из «Золотого» на станцию метро «Ботаническая». Такую же концепцию «Общество Малышева 73» реализовало при постройке крупнейшего ТРЦ «Гринвич», соединив его со станцией метро «Геологическая».Кроме того, первоначальным проектом были предусмотрены оборудование остановки городской электрички, следующей из аэропорта Кольцово, «Экспо-центра»; соединение комплекса с южными автомагистралями, связывающими Екатеринбург с челябинским, тюменским и курганским направлениями.Добавим, что двухэтажную вокзальную инфраструктуру транспортно-пересадочного узла планируется передать в муниципальное управление.