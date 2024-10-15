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Вчера, 11:07

На месте «Дирижабля» появится многофункциональная застройка

На месте «Дирижабля» появится многофункциональная застройкаВ Ботаническом районе Екатеринбурга на месте торгового центра «Дирижабль» построят новый квартал с жильем, офисными и торговыми зданиями. Об этом сообщил главный архитектор города Руслан Габдрахманов в своем Telegram-канале.

«Здесь будут не только жилые дома, но и коммерческие и некоммерческие объекты. Это офисы, магазины, учебные заведения. Сейчас получено разрешение на разработку проекта планировки. В рамках этого проекта будут определены основные характеристики, функции и сроки реализации», — пояснил Руслан Габдрахманов.

Отметим, что в августе 2023 года торговый центр приобрел застройщик «Атлас Девелопмент». Изначально предполагалось провести реконструкцию этого объекта с расширением торговых площадей. Сейчас, судя по всему, от этой инициативы отказались в пользу сноса здания.

Можно выделить три основные причины такого решения. Во-первых, «Дирижаблю» требовалась масштабная реконструкция для поддержания его конкурентоспособности, что потребовало бы значительных финансовых вложений.

«Один из первых крупных ТЦ был построен в 2001 году. До этого большинство «современных» (для того времени) торговых объектов располагалось в приспособленных или реконструированных помещениях (Универбыт, первая очередь Успенского, Сити-центр). Раньше «Дирижабля» был построен лишь ТЦ «Юго-западный» (сейчас ТЦ «КИТ»), первая очередь которого была сдана в 1998 году. Но в 2001 году «Дирижабль» становится крупнейшим торговым центром города с большим потоком посетителей и высокими арендными ставками», — рассказал руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Во-вторых, в Екатеринбурге уже давно нет дефицита торговых центров. Конкуренция в этом сегменте коммерческой недвижимости достаточно высока. Для «Дирижабля» ситуация осложняется тем, что на соседней территории в Ботаническом районе осуществляется строительство совмещенного с торговым центром автовокзала «Золотой». Проект реализует компания «Общество Малышева 73». Предполагается, что посещаемость нового объекта составит 1–1,1 млн человек в месяц.

«За последние 20-25 лет рынок недвижимости изменился. Торговых площадей стало сильно больше, а привлекательных земельных участков сильно меньше», — добавляет М. Хорьков.

В-третьих, посещаемость торговых центров в России снижается из-за растущей популярности маркетплейсов. Эти стимулирует собственников ТЦ искать другие форматы привлечения гостей.

Ранее стало известно, что власти Екатеринбурга планируют превратить торговые центры в мультифункциональные площадки, где жители города смогут отдохнуть, заняться спортом. Значительную долю в торговых центрах занимают фудкорты и развлекательные зоны. Также среди предпринимателей становятся популярными коворкинги, расположенные в местах высокой проходимости. За счет покупателей в ТРЦ развивается малый бизнес.
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