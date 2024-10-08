Девелопер построит здесь жилой комплекс, магазины и офисные помещения ...

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. В Екатеринбурге планируют снести ТЦ «Дирижабль». На его месте появится ...

В Екатеринбурге в ближайшее время появится новый промышленный район и рабочие места

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Екатеринбурге в скором времени будет построен новый промышленный район, который ...