Девелопер построит здесь жилой комплекс, магазины и офисные помещения ...Вчера, 10:01 В Екатеринбурге планируют снести ТЦ «Дирижабль»
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. В Екатеринбурге планируют снести ТЦ «Дирижабль». На его месте появится ...08.10.2024 В Екатеринбурге в ближайшее время появится новый промышленный район и рабочие места
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Екатеринбурге в скором времени будет построен новый промышленный район, который ...01.06.2022 Назначен новый глава департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал указ о назначении Руслана Габдрахманова ...22.11.2017 В Екатеринбурге эвакуировали посетителей ТЦ «Дирижабль»
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2017. В Екатеринбурге эвакуировали посетителей и работников ТЦ «Дирижабль». Об этом сообщают ...