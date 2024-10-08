В Екатеринбурге планируют снести ТЦ «Дирижабль»

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Екатеринбурге в скором времени будет построен новый промышленный район, который ...09.09.2024 На площади 1905 года в Екатеринбурге в этом году вместо ледового городка появится каток
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. В Екатеринбурге на площади 1905 года в этом году вместо традиционного ледового городка ...29.08.2024 В Екатеринбурге в рамках КРТ утвержден проект межевания территории в районе улиц Челюскинцев и Восточной
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. В Екатеринбурге в рамках комплексного развития территорий (КРТ) нежилой застройки ...01.06.2022 Назначен новый глава департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал указ о назначении Руслана Габдрахманова ...22.11.2017 В Екатеринбурге эвакуировали посетителей ТЦ «Дирижабль»
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2017. В Екатеринбурге эвакуировали посетителей и работников ТЦ «Дирижабль». Об этом сообщают ...