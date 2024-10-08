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Вчера, 10:01

В Екатеринбурге планируют снести ТЦ «Дирижабль»

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. В Екатеринбурге планируют снести ТЦ «Дирижабль». На его месте появится многофункциональная застройка. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале главный архитектор города Руслан Габдрахманов.

По его словам, на месте торгового центра появится смешанная застройка. Помимо жилья, она будет включать в себя коммерческие здания, офисы и образовательные учреждения.

«В настоящее время выдано право на разработку планировки, будут определены основные показатели и срок данного проекта», — добавил Руслан Габдрахманов.

Напомним, что ранее ТЦ был приобретен крупным застройщиком. В изначальных планах предполагалось расширение и обновление объекта.
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