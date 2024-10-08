В Екатеринбурге планируют снести ТЦ «Дирижабль»

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Екатеринбурге в скором времени будет построен новый промышленный район, который ...

В Екатеринбурге в ближайшее время появится новый промышленный район и рабочие места

На площади 1905 года в Екатеринбурге в этом году вместо ледового городка появится каток

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. В Екатеринбурге на площади 1905 года в этом году вместо традиционного ледового городка ...