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В Екатеринбурге застройщик планирует снести или перестроить ТЦ «Дирижабль» только через три года

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2025. Застройщик «Атлас Девелопмент», выкупивший торговый центр «Дирижабль» в Ботаническом районе Екатеринбурга, планирует перестроить или снести здание только через три года, пишет «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на представителей застройщика.

Руководитель «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер сообщил, что на данный момент определяется градостроительный потенциал территории.

«Я думаю, что к лету мы сможем озвучить планы по данной территории, сейчас идет разработка, поиск решений, чтобы эта территория максимально отвечала интересам города», — рассказал В. Городенкер.

Напомним, месяцем ранее главный архитектор города Руслан Габдрахманов заявил, что ТЦ «Дирижабль» планируется снести и возвести на его месте многофункциональную застройку.
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