В Екатеринбурге застройщик планирует снести или перестроить ТЦ «Дирижабль» только через три года

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. Высокая конкуренция и аукционы за участки под проекты комплексного развития территорий ...13.01.2025 В Екатеринбурге планируют снести ТЦ «Дирижабль»
В Екатеринбурге планируют снести ТЦ «Дирижабль». На его месте появится многофункциональная застройка. Об этом сообщил в ...13.01.2025 На месте «Дирижабля» появится многофункциональная застройка
Девелопер построит здесь жилой комплекс, магазины и офисные помещения ...13.01.2025 В Екатеринбурге планируют снести ТЦ «Дирижабль»
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. В Екатеринбурге планируют снести ТЦ «Дирижабль». На его месте появится ...04.06.2013 В центре Екатеринбурга летает полицейский дирижабль
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2013. ГУВД обеспечивает порядок в Екатеринбурге во время саммита России — ЕС при помощи ...