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В Екатеринбурге на 1 тыс. горожан приходится около 900 квадратных метров торговых площадей

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. В Екатеринбурге на 1 тыс. горожан приходится около 900 кв. м торговых площадей. Об этом на заседании в городской думе сообщил заместитель директора департамента потребительского рынка и услуг Администрации города Екатеринбурга Максим Афанасьев.

«Екатеринбург с 2021 года является лидером среди городов-миллионников по обеспеченности торговыми площадями. В уральской столице на 1 тыс. жителей приходится порядка 900 кв. м торговых площадей», — отметил М. Афанасьев.

Он добавил, что в настоящее время в Екатеринбурге насчитывается 61 торговый комплекс и 44 торговых центра. В секторе торговой недвижимости свободными остаются порядка 8% территорий. Отмечается, что для привлечения новых покупателей площадки начинают проводить различные активные мероприятия — концерты, лектории, мастер-классы.

Городские власти планируют превратить торговые центры в мультифункциональные площадки, где жители города смогут отдохнуть, заняться спортом. Значительную долю в торговых центрах занимают фудкорты и развлекательные зоны. Также среди предпринимателей становятся популярными коворкинги, расположенные в местах высокой проходимости. За счет покупателей в ТРЦ развивается малый бизнес.
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