В Екатеринбурге на 1 тыс. горожан приходится около 900 квадратных метров торговых площадей

УрБК, Челябинск, 31.01.2024. В Челябинске в 2023 году на 1 тыс. жителей приходилось 449 кв. м. торговых площадей. По ...22.08.2019 Екатеринбург занимает первое место по обеспеченности торговыми площадями среди городов-миллионников
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Екатеринбург занимает первое место по обеспеченности торговыми площадями среди ...02.08.2016 По итогам I полугодия Екатеринбург стал лидером по обеспеченности торговыми площадями
УрБК, Москва, 02.08.2016. По итогам I полугодия 2016 года лидером среди российских городов-миллионников (за исключением ...16.01.2015 Розничный товарооборот в Екатеринбурге по итогам 2014 года составил 700 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2015. Екатеринбург занимает первое место в России по количеству торговых площадей на душу ...17.01.2012 Администрация Екатеринбурга: к 2015 году больше половины торговых площадей города будут сосредоточены в торговых центрах
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2012. Единая система обслуживания населения постепенно формируется в Екатеринбурге. Она ...