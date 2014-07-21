Торговые центры: в поисках будущего

Торговые центры Екатеринбурга должны задуматься о своем будущем и создать концепции своего развития как минимум в среднесрочной перспективе. Об этом заявляют городские власти, предлагающие владельцам ТРЦ сразу несколько возможных вариантов реновации.
Как отметил заместитель директора департамента потребительского рынка и услуг администрации города Екатеринбурга Максим Афанасьев, выступая перед депутатам гордумы, сегодня сектору ТРЦ нужны новые драйверы для дальнейшего развития.
Сегодня в Екатеринбурге работают 44 торговых центра и 61 торговый комплекс. По обеспеченности площадями ТРЦ Екатеринбург находится на первом месте в России. На 1 тыс. жителей в данный момент приходится порядка 900 кв. м торговых площадей. Пик строительства ТРЦ пришелся на период с 2008 по 2014 годы. При этом в последние годы пуск новых торгово-развлекательных центров существенно замедлился. В 2024 году на рынке не появится ни одного нового объекта. В существующих центрах вакантными остается порядка 8% площадей.
При этом, по мнению заместителя директора департамента потребительского рынка и услуг, более 50% всех торговых центров нуждаются в реконцепции или реновации. Многие существующие объекты устаревают не только физически, но и морально. Происходит это и в результате смены поколенческих установок (молодежь все чаще предпочитает покупки в интернете), и из-за трендов в развитии самой торговли. При этом торговые центры, которые не готовы меняться, рискуют уступить свой трафик более динамичным объектам. Причем тенденция носит не только местный, но и федеральный характер: та же ситуация складывается по всей стране.
Как отметил Максим Афанасьев, в последние годы перед управляющими компаниями торговых центров встает актуальный вопрос – в какую сторону меняться? По его мнению, универсальных рецептов нет, но в целом наблюдается тенденция реконцепции торговых центров. И речь идет не столько о ремонте, сколько о значительном расширении функционала. Торговые центры перестали быть только местом совершения покупок и все больше превращаются в развлекательные комплексы, где горожане едят, смотрят кино, занимаются спортом и культурно обогащаются. В результате ТРЦ становится местом проведения досуга: семья екатеринбуржцев в свой выходной не только ходит по магазинам, но в то же время дети могут поучаствовать в фестивале культуры, а взрослые заняться йогой. Все вместе они могут сходить в кино, на мастер-классы, выставки и лектории.
Но, как отмечает Максим Афанасьев, этого может оказаться недостаточно. По его мнению, сегодня каждый ТРЦ должен выстроить собственную концепцию развития, которая позволит комплексу стать уникальным объектом, привлекающим своих клиентов.
В качестве одного из возможных вариантов представитель администрации Екатеринбурга назвал интеграцию ТРЦ в природный и городской ландшафт, при котором архитектурные изменения внутреннего пространства объекта должны быть согласованы с концепцией территории. Например, если ТЦ расположен возле парка, то во внутренней архитектуре должно присутствовать больше зелени, зон комфорта и релаксации.
Другим способом адаптации к изменяющимся условиям, по мнению Максима Афанасьева, может стать развитие ТРЦ через креативные индустрии. Как уже писало
УрБК, сегодня именно креативные кластеры могут стать точками роста новой экономики в Екатеринбурге. И если центр города в достаточной степени насыщен такими пространствами, то в других районах их не хватает. И именно ТРЦ, обладающие и необходимыми площадями, и развитой инженерной инфраструктурой, и большим покупательским трафиком, могут стать точками притяжения для креативных индустрий.
Тем более, что перспективы для этого есть. Подобные тенденции прослеживаются, в том числе, уже на федеральном уровне.
«Мы хотим, чтобы Свердловская область стала системным партнером АСИ по развитию креативной экономики на территории России. Сейчас креативным индустриям по разным причинам уделяется большое внимание. Это сектор, который может повторить путь IT. Важно сформировать понятные точки роста, поддержать предпринимателей, продюсеров, бренды. АСИ совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства разрабатывают региональный стандарт — индивидуальную карту развития региона», — отметила директор Центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив Екатерина Черкес-заде.
О возможном развитии ТРЦ в этом направлении рассказал и Максим Афанасьев. По его мнению, примером такой синергии может служить коллаборация торговых центров и местных дизайнеров одежды, которая начинает складываться в Екатеринбурге в последние годы. Но этим примером потенциальные точки взаимодействия торговых центров и креативных екатеринбуржцев не исчерпываются. Уже сейчас в некоторых торговых комплексах проводятся выставки, семинары, конференции. Периодически внутренние площади используют для ярмарок местных производителей, для освещения формата работы мастерских, шоу-румов и бутиков.
И перспективы роста в этом направлении еще далеко не исчерпаны. Для торговых центров объединение с креативными кластерами может стать новым толчком в развитии. Это привлечет новых посетителей на массовые мероприятия и в качестве покупателей продукции креативных предпринимателей. Комплексы со своими кинозалами могут сформировать отдельные кинокультурные видеокластеры, собирая под одной крышей студии видеопроизводства и школы по видеосъемке. Там все желающие могут узнать о тонкостях съемки рекламы, художественных фильмов, попробовать себя в роли режиссера. Как эта концепция будет воплощена в Екатеринбурге, покажет время.