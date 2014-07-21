Торговые центры: в поисках будущего

В Екатеринбурге на 1 тыс. горожан приходится около 900 квадратных метров торговых площадей

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. В Екатеринбурге на 1 тыс. горожан приходится около 900 кв. м торговых площадей. Об этом ...