Власти Екатеринбурга планируют реновацию торгово-развлекательных центров для привлечения горожан

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. Власти Екатеринбурга планируют реновацию торгово-развлекательных центров для удобства горожан. Об этом во время выступления на постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности рассказал заместитель директора департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Афанасьев.



Он отметил, что с 2008 по 2014 годы в мегаполисе очень активно строили торгово-развлекательные центры (ТРЦ). Сейчас в столице Урала функционируют 44 ТРЦ. Их общая площадь составила около 2 млн кв. м, а торговая площадь — порядка 1 млн кв. м. Известно, что в Екатеринбурге работают 61 торговый комплекс с общей площадью более 600 тыс. кв. м и торговой площадью около 300 тыс. кв. м.



По словам М. Афанасьева, начиная с 2020 года, рынок стабилизировался. В 2024 году количество свободных мест на рынке торговой недвижимости составило около 8 %. Это говорит о том, что торговые центры уральской столицы вернулись к показателям 2021 года.



Также он добавил, что свыше 50% торговых комплексов в России нуждается в обновлении. И Екатеринбург здесь следует за федеральным трендом. Те площадки, которые не готовы к переменам, рискуют уступить свой трафик более активным конкурентам. К тому же, на трафике в ТЦ сказывается активное развитие новых форматов торговли, в том числе интернет-магазинов.



«Универсальных рецептов нет, но в целом наблюдается тенденция реконцепции торговых центров — изменение внутреннего пространства в развлекательные и спортивные центры, подключение услуг общественного питания либо сочетание этих направлений», — отметил М. Афанасьев.



Как рекомендуют специалисты, архитектурные изменения внутреннего пространства объекта должны быть согласованы с концепцией территории. Например, если ТЦ расположен возле парка, то во внутренней архитектуре должно присутствовать больше зелени, зон комфорта и релаксации. Кроме этого, руководителями управляющих компаний ТЦ ведется активная работа по поддержке региональных производителей.



По мнению экспертов, при создании «якоря» необходимо использовать преимущества мегаполиса и популярные направления, такие как: «Екатеринбург — столица моды», «Екатеринбург — столица индустрии и красоты». «Якорь» несет в себе и социальную функцию.