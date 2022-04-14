Реконструкция транспортной развязки Луганская — Объездная находится на контроле администрации Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. Власти Екатеринбурга взяли на контроль проведение ремонтных работ на транспортной развязке Луганская — Объездная. На этой неделе по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы города Алексея Орлова там установили три видеокамеры, которые в режиме реального времени транслируют ход реконструкции моста, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Возобновление реконструкции развязки стартовало в конце марта, работы ведут специалисты компании «Уралдортехнологии».
«Ремонт будет проведен в несколько этапов: демонтаж и монтаж конструктивных слоев моста; полная замена деформационных швов и асфальтового покрытия; установка новых барьеров и водоотводов», — рассказал заместитель директора по производству МКУ «Городское благоустройство» Алексей Бельтиков.
Специалисты управления благоустройства и комитета благоустройства администрации Екатеринбурга сегодня выехали с проверкой на место проведения работ. В настоящий момент на мосту работают 7 рабочих, 3 мини-экскаватора, 5 автосамосвалов, фреза и компрессор. По словам представителей подрядчика, в планах на 14 апреля — снять верхний асфальтный слой и начать разборку бетонного слоя.
Напомним, что на реконструкцию объекта будет потрачено около 385 млн руб. Работы планируется завершить в сентябре 2022 года. Реконструкция ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Фото пресс-службы администрации Екатеринбурга
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