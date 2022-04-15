Екатеринбург получит 500 млн рублей на реконструкцию развязки у концерна «Калина»

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. Екатеринбург получит 500 млн руб. на реализацию проекта по реконструкции транспортной развязки у концерна «Калина». Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, соответствующие постановления были приняты на заседании регионального правительства.



Средства будут выделены из федерального бюджета в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



«Работы на объекте развернуты в полную силу. Строители работают над возведением эстакад правого и левого проездов и нового путепровода через железнодорожную линию Шарташ — Егоршино. В настоящее время ведется устройство железобетонных опор под пролеты эстакад, переустройство сетей водоснабжения по ул. Хрустальной, устройство насыпей на подъездах к новым эстакадам. В апреле-мае будут идти подготовительные работы для строительства подземного пешеходного перехода под Объездной дорогой (от ул. Анны Бычковой до ул. Комсомольской)», — говорится в сообщении.



Как отмечали городские власти, обновленная развязка возле концерна «Калина» обеспечит непрерывность движения автотранспорта над пересекаемыми коммуникациями и во многом увеличит пропускную способность путепровода. Строительство нового объекта должно завершиться в 2024 году.



Напомним, что развязка у концерна «Калина» связывает между собой три городских микрорайона — ЖБИ, Втузгородок и Синие Камни.