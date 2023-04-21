Городские планы

В Екатеринбурге в этом году продолжится реализация семи национальных проектов. В частности, власти города рассказали о том, какие мероприятия пройдут в рамках реализации нацпроектов «Демография», «Культура», «Жилье и городская среда», «Экология», «Образование», «Безопасные качественные дороги» и «Туризм и индустрия гостеприимства».



«Екатеринбург включился в реализацию национальных проектов в 2019 году и за прошедшие годы нам удалось достичь много. Успешное выполнение задач по улучшению городской среды является главным приоритетом администрации города Екатеринбурга. А показатель качества нашей работы — повышение удовлетворенности горожан», — отметил начальник департамента экономики администрации города Екатеринбурга Алексей Прядеин.



В рамках реализации проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в Екатеринбурге в этом году запланирован ремонт 17 участков улиц и автомобильных дорог во всех районах города. Кроме того, будут выполнены работы по развитию подсистем светофорного управления и мониторинга параметров транспортного потока в рамках внедрения интеллектуальных транспортных систем.



При этом один из знаковых объектов, строительство которых проводится в рамках БКД, — транспортная развязка у «Калины» — готов почти на 50%. Напомним, что строительство путепровода на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом началось в мае 2021 года, год спустя специалисты уложили первую балку пролета мостового сооружения. Сегодня на объекте выполняются следующие работы: в рамках 4-го этапа — устройство опор, в рамках 1-го — монтаж пролетного строения, в рамках 3-го — перенос сетей водопровода, электроснабжения и газоснабжения и устройство подземного перехода.



По словам заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова, работы на участке ведутся согласно графику.



«План по завершению строительства — декабрь 2024 года, но губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов поставили задачу — в год 300-летия уральской столицы пустить движение по новым путепроводам — от Сибирского тракта до дублера», — сказал Рустам Галямов.



Также на текущий год запланировано строительство и реконструкция участков автомобильных дорог в Чкаловском и Академическом районах, завершение работ по благоустройству Солнечных аллей в микрорайоне Солнечном, семи дворовых территорий в Ленинском, Чкаловском, Орджоникидзевском, Железнодорожном и Октябрьском районах.



В ходе реализации нацпроекта «Демография» в 2023 году в Екатеринбурге планируется завершить строительство детского сада на 250 мест в границах улиц Цветоносная — Майская — Ручейная — Евгения Савкова. Кроме того, поддержку получат более 20 спортивных школ. Также 175 специалистов Центра ГТО и Спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» пройдут курсы повышения квалификации.



В рамках национального проекта «Образование» запланировано еще несколько знаковых для города событий. Одно из них — открытие центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе школы № 221 в поселке Шувакиш. Продолжится работа по строительству нового корпуса гимназии № 40 на улице Мичурина, 181. Первых учеников учреждение примет в 2025 году.



А в школах № 140 на проезде Решетникова и № 63 на улице Крауля в этом году будет проведен капитальный ремонт. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжится строительство здания школы № 1 в квартале № 17 Академического района на 1,2 тыс. проектных мест. Первые ученики появятся здесь уже в следующем году. Добавим, что ведущий застройщик восьмого района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое» традиционно уделяет особое внимание развитию социальной сферы. В прошлом году здесь было создано 2 тыс. учебных мест в школах.



Также к концу года в эксплуатацию будет сдана школа № 41 на улице Котельникова на 925 учебных мест с возможностью расширения до 1,5 тыс. Ее строит компания «Атомстройкомплекс». Кроме того, девелопер возводит учебное учреждение на 1,5 тыс. мест в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга в районе улиц Советская — Блюхера. Здесь, по условиям соглашения, строительные работы завершатся до 31 декабря 2024 года. Стоит добавить, что обе эти школы возводятся по схеме государственно-частного партнерства.



Всего до конца 2023 года в Екатеринбурге появится 3,4 тыс. учебных мест для школьников.



Также будет продолжена реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», что позволит обновить городскую инфраструктуру центра уральской столицы — установить туристскую навигацию и выполнить благоустройство на гостевых маршрутах.



Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Культура» будут закуплены сценические костюмы для любительских творческих коллективов Центра культуры «Орджоникидзевский». Продолжатся работы и по рекультивации нарушенных земель на территории полигона твердых бытовых отходов «Широкореченский» в рамках реализации нацпроекта «Экология».