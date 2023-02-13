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Алексей Прядеин: Я полагаю, что нацпроекты будут обновляться и продлеваться

Алексей Прядеин: Я полагаю, что нацпроекты будут обновляться и продлеватьсяНа вопросы журналистов ответил начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.

— Алексей Анатольевич, какие итоги можно подвести в области реализации национальных проектов в Екатеринбурге?

— Для начала напомню, что Екатеринбург на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов участвует в шести национальных проектах: «Демография», «Культура», «Образование», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология». Все они важны для нашего города, для того чтобы достигнуть высоких результатов в самых разных сферах.

В частности, в рамках нацпроекта «Образование» в прошлом году был введен в эксплуатацию пристрой к школе № 120. Появилось новое образовательное пространство «Точка роста» в поселке Шабровском. Цель его создания — повышение качества образования. На базе кабинетов центра, оборудованных по последнему слову техники, проводятся уроки химии, физики, биологии, технологии, информатики и других предметов. Теперь похожие центры есть в поселках Совхозном, Северке, в районе Академическом. А в следующем году будет открыт в поселке Шувакиш.

Кроме того, по нацпроекту была построена школа № 123 на улице Академика Парина, проведены работы по благоустройству Преображенского парка и общественной территории «Солнечные аллеи».

Особое внимание уделяется и благоустройству дворовых территорий. В прошлом году преобразилось 10 площадок. Всего же в ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» состоялась реконструкция 80 дворов. Хороший показатель, и эту работу будем продолжать.

— Что удалось реализовать в рамках нацпроекта «Культура»?

— Одним из важных событий стал капитальный ремонт Екатеринбургской детской художественной школы № 3 имени Корзухина. Ребята занимаются в полностью обновленных классах. Также было приобретено необходимое оборудование для Музея истории Екатеринбурга. В том числе — несколько сотен единиц экспозиционного, выставочного и другого оборудования. Это позволит повысить качество предоставляемых услуг и способствует росту посещаемости музея. Особенно это важно в преддверии 300-летия уральской столицы, так как учреждение будет активно участвовать в мероприятиях, посвященных юбилею.

— Что было сделано по нацпроекту «Демография»?

— Мероприятия в рамках этого нацпроекта играют большую роль в формировании качества жизни горожан. У нас был период пандемии, сейчас мы переживаем непростое время. Все это, конечно, сказывается на рождаемости, уровне и продолжительности жизни. И наша задача — сохранить прирост населения и обеспечить качественной социальной инфраструктурой жителей города.

Чтобы этого добиться, строятся современные детские сады и школы, в которых дети находятся под квалифицированным присмотром. На уровень жизни влияет в том числе и качество дорог, повышаемое в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В прошлом году помимо ремонта дорожного полотна было реконструировано 27 светофорных объектов. И сегодня мы наблюдаем снижение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и случаев травматизма.

— Чего еще удалось добиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»?

— Ежегодно ремонтируется большое количество участков дорог, обновляются светофорные объекты. Что важно — у нас системный подход к реконструкции объектов улично-дорожной сети. Например, деньги, выделенные в рамках нацпроекта, идут только на ремонт проезжей части. Но, чтобы обновить не только дорожное полотно, но и бортовой камень, тротуары, газоны, мы подключаем средства из городского и областного бюджетов.

Хочу отметить, что за время действия проекта заметно усовершенствовались технологии и профессионально выросли специалисты. Это видно по качеству асфальта, по тому, насколько долго он служит.

— Какие еще задачи ставятся перед администрацией города в рамках нацпроектов, кроме реализации строительных и ремонтных работ?

— Возводя новые объекты и реконструируя уже построенные, мы обеспечиваем современный уровень жизни горожанам. Новые детские сады и школы, поликлиники и больницы, жилые дома, благоустроенные дворы и дороги — все это дает жителям города совершенно другой, новый уровень жизни. Большое внимание уделяется вопросам экологии, вовлечению населения в занятия спортом, участию в культурной жизни города.

— Оцените перспективы дальнейшей реализации нацпроектов.

— Я полагаю, что нацпроекты будут обновляться и продлеваться. Это тема работающая. В частности, нам говорили: «Необходимо сдавать больше жилья», а ведь в 2021 году уже был рекорд, и больше, казалось бы, невозможно. Но в 2022 году было введено в эксплуатацию более 1,5 млн квадратных метров жилой недвижимости — новый рекорд. Значит, нет каких-то пределов в реализации планов. Это касается и строительства дорог, объектов социальной сферы, благоустройства общественных территорий и многого другого.

Фото и текст предоставлены пресс-службой администрации Екатеринбурга

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