В конце августа строители откроют движение по правому путепроводу развязки у «Калины» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. Строительная готовность транспортной развязки у «Калины» составляет более 43%. По ...01.08.2022 В Екатеринбурге запущено движение по путепроводу на пересечении Луганской улицы и Объездной автодороги
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. Утром 1 августа в Екатеринбурге состоялся запуск движения по отремонтированному ...20.07.2022 В Екатеринбурге с 30 июля по 4 августа будут периодически перекрывать движение транспорта по развязке у Сибирского тракта
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. В Екатеринбурге с 30 июля по 4 августа специалисты ООО «АльмакорГруп» будут поэтапно ...23.05.2022 В Екатеринбурге 11 июня ограничат движение транспорта по путепроводу развязки «Бухара — Урал»
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2022. В Екатеринбурге 11 июня ограничат движение по путепроводу транспортной развязки «Бухара ...20.07.2020 В Екатеринбурге до 15 августа закрывают движение транспорта по путепроводу на улице 40-летия ВЛКСМ
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2020. В Екатеринбурге ООО «Региональное ДРСУ» продлевает закрытие движения транспорта по ...