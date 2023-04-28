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В конце августа строители откроют движение по правому путепроводу развязки у «Калины» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В двадцатых числах августа строители откроют движение по правому путепроводу развязки у «Калины» в Екатеринбурге. Достичь такого результата удалось благодаря федеральному софинансированию работ и включению стройки в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Соответствующие заявки подавал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.

В конце августа строители откроют движение по правому путепроводу развязки у «Калины» в Екатеринбурге
Фото: Павел Ворожцов

На месте работ фактически возводятся два новых путепровода, которые идут параллельно действующему. По одному из них автомобили смогут двигаться в сторону старого Сибирского тракта, по второму — в сторону Тюменского тракта. На обоих предусмотрены по две полосы движения и пешеходные дорожки.

Работы на объекте завершены на 53%. Выполнен монтаж несущих конструкций правого путепровода. Ведутся устройство гидроизоляции, установка шумозащитных экранов и барьерного ограждения, монтаж опор освещения. Продолжаются устройство подъездов к путепроводу, подготовка основания дороги к последующему устройству дорожных одежд.

На левой эстакаде завершили устройство опор. Идут монтаж пролетных балок, устройство подъездов к путепроводу. Движение планируется открыть осенью.

Движение по старой развязке сохранится, пока не будут готовы левый и правый путепроводы. После этого строители начнут реконструкцию старого моста.
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