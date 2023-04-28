В конце августа строители откроют движение по правому путепроводу развязки у «Калины» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. Строительная готовность транспортной развязки у «Калины» составляет более 43%. По ...

В Екатеринбурге строительная готовность транспортной развязки у «Калины» составляет почти 45%

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. Утром 1 августа в Екатеринбурге состоялся запуск движения по отремонтированному ...

В Екатеринбурге запущено движение по путепроводу на пересечении Луганской улицы и Объездной автодороги

В Екатеринбурге с 30 июля по 4 августа будут периодически перекрывать движение транспорта по развязке у Сибирского тракта

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. В Екатеринбурге с 30 июля по 4 августа специалисты ООО «АльмакорГруп» будут поэтапно ...