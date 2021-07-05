В Свердловской области будут готовить свободные от COVID-19 зоны

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. На территории Свердловской области появятся зоны, полностью свободные от COVID-19. Об этом заявил на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.



По его словам, такими местами станут театры, рестораны и спортивные площадки. Туда будут допускать только сотрудников и гостей, прошедших полный курс вакцинации или имеющих антитела.



«По такому принципу мы планируем 22 октября провести в закрытых помещениях Ural Music Night. Успешная мировая практика есть, и мы будем ей следовать», — написал губернатор.



Свердловская область уже четвертый день бьет антирекорды по заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрировано 533 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 1 октября 2021 года федеральный оперштаб.



Также сегодня главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских подписал постановление, согласно которому в Свердловской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для представителей сфер образования и обслуживания, а также государственных муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления.