В Свердловской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. В Свердловской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для представителей сфер образования и обслуживания, а также государственных муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.
В документе сказано, что Д. Козловских оценивает эпидемиологическую ситуацию на Среднем Урале как неблагополучную. В настоящий момент в регионе фиксируется рост заболеваемости. Там также отмечается, что чаще всех болеют трудоспособные граждане в возрасте от 18 до 60 лет. В 32,4% случаев — работающие граждане. 61,1% заболевших регулярно посещает общественные места или пользуется общественным транспортом.
В 1,5 раза превышен среднеобластной показатель заболеваемости в 10 муниципалитетах, в два раза и более — в семи.
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