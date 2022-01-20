В Свердловской области за первую рабочую неделю 2023 года выявлено более 37 тыс. случаев заболевания ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В Свердловской области за первую рабочую неделю нового года зафиксировали свыше 37 тыс. случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.



По ее словам, число заболевших, выявленных в течение первой рабочей недели года, больше в 1,5 раза, чем в тот же период 2022 года. Помимо этого, превышаются показатели среднемноголетнего уровня примерно в 1,7 раза.



«Среди всех заболевших лица, которые вакцинированы от гриппа, составляют всего 16 человек. Это менее 1,5% от числа всех случаев гриппа, подтвержденных лабораторно. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, что самым эффективным способом профилактики гриппа остается вакцинация. Вакцинированные лица болеют в десятки раз меньше, чем не прошедшие вакцинацию», — отметила она.



Также она уточнила, что за 2022 год массово были привиты 57% населения. Как считает специалист, появление второй волны заражений гриппом зависит от новых штаммов. Предполагается, что рост заболеваний граждан может произойти в феврале-марте текущего года.



«В последнюю неделю декабря в области было введено дистанционное обучение в школах, что поспособствовало снижению заболеваемости. В то же время с 9 января, когда люди пошли на работу, у нас начался рост заболеваемости», — заявил в ходе пресс-конференции главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.



Как подчеркнул эксперт, разобщение является главным способом предупреждения заболеваемости. Однако важным пунктом для обеспечения поддержки иммунитета граждан остается постоянное соблюдение профилактических мер: вакцинация, правила гигиены и влажной уборки помещений. Также он рассказал, что на сегодняшний день коечный фонд составляет более 1 тыс. единиц. на случай увеличения заболеваемости.