В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 7,5%

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. В Свердловской области за неделю с 7 по 13 октября зарегистрировано 32,3 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). Число заболевших в сравнении с показателем предыдущей недели снизилось на 7,5% и соответствует данным среднего многолетнего уровня. 59,3% заразившихся — дети, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



В Екатеринбурге за календарную неделю зарегистрировано 15,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это меньше уровня прошлой недели на 9,5% и ниже среднего многолетнего уровня на 7,6%.



Заболеваемость выше среднеобластного уровня зафиксирована санитарными врачами в поселке Уральском, ЗАТО Свободный, Сысерти, Кировграде и Тугулыме.



Среди возбудителей ОРВИ доминирует риновирус, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, парагриппа, гриппа В, аденовирусы, сезонные коронавирусы и РС-вирусы.



За неделю сотрудники регионального управления Роспотребнадзора обследовали 813 человек. У заболевших доминирует риновирус. Кроме того, обнаружены аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, парагриппа и гриппа В.



Массовая кампания по вакцинации населения Среднего Урала от гриппа продолжается. На сегодняшний день привиты 1 млн 280 тыс. свердловчан, что составляет 31% населения.