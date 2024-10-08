В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 7,5%

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В Свердловской области за неделю с 30 сентября по 6 октября зарегистрировано 34,9 тыс. ...01.10.2024 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за прошлую неделю сократилась на 4,5%
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В Свердловской области с 23 по 29 сентября зарегистрировано 36,7 тыс. случаев острых ...24.09.2024 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 16%
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. В Свердловской области с 16 по 22 сентября зарегистрировано 38 тыс. случаев заболевания ...17.09.2024 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 44%
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Свердловской области с 9 по 15 сентября зарегистрировано 32,9 тыс. случаев ...13.12.2022 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю выросла на четверть
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Число выявленных случаев заболевания ОРВИ в Свердловской области за неделю выросло на ...