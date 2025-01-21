Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла почти на 40%

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 6 по 12 января 2025 года на Среднем ...22.10.2024 В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 6,4%
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2024. В Свердловской области за неделю с 14 по 20 октября зарегистрировано 30,2 тыс. случаев ...15.10.2024 В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 7,5%
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. В Свердловской области за неделю с 7 по 13 октября зарегистрировано 32,3 тыс. случаев ...24.09.2024 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 16%
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. В Свердловской области с 16 по 22 сентября зарегистрировано 38 тыс. случаев заболевания ...17.09.2024 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 44%
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Свердловской области с 9 по 15 сентября зарегистрировано 32,9 тыс. случаев ...