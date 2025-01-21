Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла почти на 40%

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 13 по 19 января 2025 года на Среднем Урале значительно выросла (+38,9%) по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области. За семь дней ОРВИ заразились 22 тыс. жителей региона (было 15,8 тыс.). Этот показатель ниже среднего многолетнего уровня на 25,5%.



Это уже вторая неделя подряд, когда заболеваемость ОРВИ прогрессивно растет (+91,3% к первой неделе января 2025 года), более половины (54,9%) заболевших — дети.



«Наметившийся рост заболеваемости ОРВИ продолжится, согласно прогнозам эпидемиологов, в ближайшие 3-4 недели. Это сезонный цикл подъема, связанный с активизацией социальной жизни после праздничных каникул и началом активной циркуляции вирусов гриппа», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.



Однако санитарные врачи оценивают ситуацию как прогнозируемую и управляемую.



На данный момент заболеваемость выше среднеобластного уровня наблюдается в Тугулыме, ЗАТО Свободном, Каменске-Уральском, Кировграде и Сысерти.



В Екатеринбурге заболеваемость также выросла (+23,3%) по сравнению с предыдущим периодом, всего зарегистрировано 10,3 тыс. случаев ОРВИ. Однако это все еще ниже среднего многолетнего уровня на 25,3%.



Плановый лабораторный мониторинг показал, что среди возбудителей ОРВИ обнаруживаются риновирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, боковирусы, вирусы гриппа А, В, парагриппа и SARS-CoV-2.