Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 8%

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 3 по 9 ...04.02.2025 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 15%
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 27 января ...28.01.2025 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 15%
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 20 по 26 ...21.01.2025 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла почти на 40%
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 13 по 19 января 2025 года на Среднем ...14.01.2025 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 37%
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 6 по 12 января 2025 года на Среднем ...