Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 8%

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 10 по 16 февраля 2025 года выросла на 7,7% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.



Этот показатель растет уже четвертую неделю подряд, однако темпы роста начали снижаться. За текущий период рост составил только 6,4-6,9 процентных пункта по сравнению с предыдущими недельными интервалами.



При этом заболеваемость остается ниже среднего многолетнего уровня на 10,4%.



Всего в регионе было зарегистрировано 35,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, более половины (58,9%) заболевших — дети.



«При проведении лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ обнаружены вирусы гриппа А и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, аденовирусы, РС-вирусы, аденовирусы, боковирусы, метапневмовирусы, вирусы парагриппа», — говорится в сообщении ведомства.



В Екатеринбурге уровень заболеваемости также вырос на 4,8%, хотя он по-прежнему ниже среднего многолетнего уровня на 8%. Всего в Екатеринбурге за этот период заболело ОРВИ 17,3 тыс. человек. В столице области темпы роста заболеваемости следуют общеобластной тенденции к снижению.



Заболеваемость выше среднеобластного уровня фиксируется в городах Уральском, Кировграде, Невьянске, Арамиле, Сысерти и в ЗАТО Свободном.



Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора оценивают «ситуацию как прогнозируемую и управляемую».