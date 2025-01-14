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Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 15%

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 20 по 26 января 2025 года выросла на 14,6% по сравнению с предыдущей неделей. Показатель остается ниже среднего многолетнего уровня на 29,2%, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Всего в регионе было зарегистрировано 25,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, более половины (59,9%) заболевших — дети.

«В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей обнаружены риновирусы, сезонные коронавирусы, боковирусы, аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, вирусы гриппа А и В, SARS-CoV-2», — говорится в сообщении ведомства.

В Екатеринбурге уровень заболеваемости вырос на 21,8%, хотя он по-прежнему ниже среднего многолетнего уровня на 20,4%. Всего в Екатеринбурге за этот период заболело 12,6 тыс. человек.

Заболеваемость выше среднеобластного уровня фиксируется в ЗАТО Свободном, Каменске-Уральском, Среднеуральске.

Несмотря на продолжающийся рост заболеваемости, эпидемиологи Управления Роспотребнадзора вновь назвали ситуацию управляемой и прогнозируемой. Дополнительные профилактические меры организованы в социально значимых учреждениях.
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