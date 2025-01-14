Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 15%

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 6 по 12 января 2025 года на Среднем ...24.12.2024 В Свердловской области за неделю зарегистрировали 28,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 16 по 22 декабря 2024 года на ...17.12.2024 В Свердловской области за неделю зарегистрировали 33,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 9 по 16 декабря 2024 года на Среднем ...11.12.2024 В Свердловской области за неделю зарегистрировали 33,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 2 по 8 декабря 2024 года на Среднем ...19.11.2024 В Свердловской области за неделю зарегистрировали более 30 тыс. случаев заболевания ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 11 по 17 ноября 2024 года в ...