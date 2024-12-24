Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 37%

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 16 по 22 декабря 2024 года на ...11.12.2024 В Свердловской области за неделю зарегистрировали 33,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 2 по 8 декабря 2024 года на Среднем ...29.10.2024 В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 3,4%
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. В Свердловской области за неделю с 20 по 27 октября зарегистрировано 29,2 тыс. случаев ...22.10.2024 В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 6,4%
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2024. В Свердловской области за неделю с 14 по 20 октября зарегистрировано 30,2 тыс. случаев ...15.10.2024 В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 7,5%
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. В Свердловской области за неделю с 7 по 13 октября зарегистрировано 32,3 тыс. случаев ...