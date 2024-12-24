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Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 37%

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 6 по 12 января 2025 года на Среднем Урале значительно выросла (+37,3%) по сравнению с предыдущей неделей. За семь дней ОРВИ заразились 15,8 тыс. жителей региона (было 11,5 тыс.). Этот показатель ниже среднего многолетнего уровня на 45,2%.

Увеличение показателя более чем на треть связано с возвращением населения к работе и учебе после новогодних каникул, а также с более активным обращением в медучреждения, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора расценивают ситуацию как прогнозируемую и управляемую. В предэпидсезон вакцинацию от гриппа прошли 64% свердловчан, что позволяет избежать широкого распространения заболевания», — информирует Роспотребнадзор.

Для проведения лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов санитарные врачи обследовали 344 свердловчан. По результатам исследования, в данный период доминирует риновирус.

«Также обнаружены боковирусы, аденовирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, вирусы SARS-CoV-2, гриппа А и В, парагриппа», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге уровень заболеваемости за неделю незначительно вырос (+3,1%). При этом он ниже среднего многолетнего уровня на 27,5%. Всего в Екатеринбурге за этот период заболело 8,4 тыс. человек.

Заболеваемость выше среднеобластного уровня фиксируется в ЗАТО Свободном и Каменске-Уральском.
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