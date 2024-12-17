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Вчера, 12:47

В Свердловской области за неделю зарегистрировали 28,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 16 по 22 декабря 2024 года на Среднем Урале снизилась на 12,3% по сравнению с предыдущей неделей. Показатель остается ниже среднего многолетнего уровня на 34,3%, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Всего в регионе было зарегистрировано 28,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ, более половины (55,6%) заболевших — дети.

«В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ обнаружены риновирусы, вирусы SARS-CoV-2, парагриппа, гриппа А и В, сезонные коронавирусы, боковирусы и другие», — информирует Роспотребнадзор.

В Екатеринбурге уровень заболеваемости снизился значительнее, чем по области (-13,5%). Он по-прежнему ниже среднего многолетнего уровня на 33,2%. Всего в Екатеринбурге за этот период заболели 14 тыс. человек.

Заболеваемость выше среднеобластного уровня фиксируется в Кировграде, Невьянске и ЗАТО Свободный.

Перед зимними праздниками и на время каникул санитарные врачи просят ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью своих детей, при любых симптомах инфекционного заболевания отменить посещение новогодних мероприятий. «Это опасно и для болеющего, и для окружающих», — напоминают эпидемиологи.
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