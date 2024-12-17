В Свердловской области за неделю зарегистрировали 28,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 9 по 16 декабря 2024 года на Среднем ...11.12.2024 В Свердловской области за неделю зарегистрировали 33,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 2 по 8 декабря 2024 года на Среднем ...26.11.2024 В Свердловской области за неделю зарегистрировали более 32 тыс. случаев заболевания ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 18 по 24 ноября 2024 года в ...19.11.2024 В Свердловской области за неделю зарегистрировали более 30 тыс. случаев заболевания ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 11 по 17 ноября 2024 года в ...12.11.2024 В Свердловской области за неделю зарегистрировали 26 тыс. случаев заболевания ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 4 по 10 ноября 2024 года в ...