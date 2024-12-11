В Свердловской области за неделю зарегистрировали 33,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 2 по 8 декабря 2024 года на Среднем Урале незначительно снизилась (-1,3%) по сравнению с предыдущей неделей. Также показатель остается ниже среднего многолетнего уровня на 18,6%, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.



Всего в регионе было зарегистрировано 33,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ, более половины (54%) заболевших — дети.



«При лабораторном мониторинге за циркуляцией возбудителей ОРВИ обнаружены риновирусы, сезонные коронавирусы, боковирусы, вирусы SARS-Cov2, парагриппа, гриппа А, В и другие», — информирует Роспотребнадзор.



В Екатеринбурге уровень заболеваемости снизился значительнее, чем по области (-7,1%). Он по-прежнему ниже среднего многолетнего уровня на 25,2%. Всего в Екатеринбурге за этот период заболело 16,2 тыс. человек.



Заболеваемость выше среднеобластного уровня фиксируется в Сухом Логе, Невьянске, ЗАТО Свободный, Каменске-Уральском и Сысерти.



По данным на 10 декабря 2024 года всего в Свердловской области привито против гриппа 2,6 млн человек.