Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 15%

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 20 по 26 ...21.01.2025 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла почти на 40%
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 13 по 19 января 2025 года на Среднем ...11.12.2024 В Свердловской области за неделю зарегистрировали 33,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 2 по 8 декабря 2024 года на Среднем ...03.12.2024 В Свердловской области за неделю зарегистрировали более 34 тыс. случаев заболевания ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 25 ноября по 1 декабря 2024 года в ...19.11.2024 В Свердловской области за неделю зарегистрировали более 30 тыс. случаев заболевания ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 11 по 17 ноября 2024 года в ...