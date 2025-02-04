Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 15%

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 27 января по 2 февраля 2025 года выросла на 14,6% по сравнению с предыдущей неделей. Показатель остается ниже среднего многолетнего уровня на 23,6%, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.



Всего в регионе было зарегистрировано 28,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ, более половины (59,2%) заболевших — дети.



«При лабораторном мониторинге обнаруживаются вирусы гриппа, риновирусы, сезонные коронавирусы, боковирусы, аденовирусы и другие», — говорится в сообщении ведомства.



В Екатеринбурге уровень заболеваемости также вырос на 14,6%, хотя он по-прежнему ниже среднего многолетнего уровня на 20,1%. Всего в Екатеринбурге за этот период заболело ОРВИ 14,5 тыс. человек.



Заболеваемость выше среднеобластного уровня фиксируется в городах Уральском, Артях, Сысерти, Каменске-Уральском, Кировграде и ЗАТО Свободном.



Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора информируют, что сезон активной циркуляции возбудителей острых респираторных инфекций все еще продолжается. Дополнительные профилактические меры организованы в социально значимых учреждениях.