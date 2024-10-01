В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 5,1%

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В Свердловской области с 23 по 29 сентября зарегистрировано 36,7 тыс. случаев острых ...24.09.2024 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 16%
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. В Свердловской области с 16 по 22 сентября зарегистрировано 38 тыс. случаев заболевания ...17.09.2024 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 44%
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Свердловской области с 9 по 15 сентября зарегистрировано 32,9 тыс. случаев ...10.09.2024 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 34,3%
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. В Свердловской области со 2 по 8 сентября зарегистрировано почти 22,8 тыс. случаев ...03.09.2024 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 3,1%
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Свердловской области с 26 августа по 1 сентября зарегистрировано почти 17 тыс. ...