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В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 5,1%

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В Свердловской области за неделю с 30 сентября по 6 октября зарегистрировано 34,9 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). Число заболевших в сравнении с показателем предыдущей недели снизилось на 5,1% (средний многолетний уровень превышен на 10,5%). 55,5% заболевших — дети, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 16,9 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, что ниже уровня предыдущей недели на 1% и выше среднего многолетнего уровня на 16%.

Заболеваемость выше среднеобластного уровня регистрируется в Сысертском, Кировградском ТО и ЗАТО Свободный.

Среди возбудителей ОРВИ доминирует риновирус, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, парагриппа, гриппа В, аденовирусы, сезонные коронавирусы и РС-вирусы.
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