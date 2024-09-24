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В Свердловской области 30 сентября 2024 года начинает работу горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. Региональное управление Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 30 сентября 2024 года открывают работу горячей линии по профилактике гриппа и ОРВИ.

В пресс-службе ведомства уточнили, что горячая линия будет работать в будние дни с 9.00 до 17.00 вплоть до 11 октября 2024 года.

«Специалисты будут консультировать граждан, чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ и какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания, расскажут, где можно сделать прививку от гриппа и как правильно подготовиться к вакцинации, а также ответят на другие вопросы в рамках тематики. Кроме того, сотрудники напомнят о неспецифических мерах профилактики ОРВИ и гриппа», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее писал УрБК, в Свердловской области с 16 по 22 сентября было зарегистрировано 38 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), что на 16,2% выше показателя предыдущей недели, но на 4,4% ниже среднего многолетнего значения.
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