В Свердловской области 30 сентября 2024 года начинает работу горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ

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В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 44%

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В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 34,3%

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. В Свердловской области со 2 по 8 сентября зарегистрировано почти 22,8 тыс. случаев ...

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УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. В Свердловской области снова заработала горячая линия по профилактике ОРВИ и гриппа. На ...

В Свердловской области заработала горячая линия Роспотребнадзора для консультирования граждан по профилактике ОРВИ и гриппа

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. С сегодняшнего дня начала работу горячая линия по профилактике ОРВИ и гриппа. На ...