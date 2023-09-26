В Свердловской области заработала горячая линия Роспотребнадзора для консультирования граждан по профилактике ОРВИ и гриппа

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Свердловской области за неделю с 24 сентября по 1 октября зафиксировано 31,3 тыс. ...

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 20%

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В Свердловской области за неделю с 18 по 24 сентября зафиксировано 39 тыс. 209 случаев ...

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 6%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В Свердловской области за неделю с 28 августа по 3 сентября зафиксировано 14 тыс. 295 ...

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 13%

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2022. В Свердловской области с 31 октября по 6 ноября зарегистрировано 23 тыс. 790 случаев ...

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области на 2,1% превышает средний многолетний уровень

В 2009 году в Свердловской области было зарегистрировано более 1 млн. случаев ОРВИ и гриппа

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2010. «Эпидемиологическая ситуация по инфекционным и паразитарным заболеваниям без ОРВИ и ...