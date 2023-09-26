УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:45

В Свердловской области заработала горячая линия Роспотребнадзора для консультирования граждан по профилактике ОРВИ и гриппа

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. С сегодняшнего дня начала работу горячая линия по профилактике ОРВИ и гриппа. На вопросы граждан будут отвечать специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты будут консультировать граждан о том, чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ и какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания, расскажут, где можно сделать прививку от гриппа и как правильно подготовиться к вакцинации, а также ответят на другие вопросы в рамках тематики. Также сотрудники напомнят о неспецифических мерах профилактики ОРВИ и гриппа.

Позвонить на горячую линию можно до 13 октября в будние дни с 09.00 до 17.00. Телефоны указаны на сайте Роспотребнадзора.

Стоит отметить, что в Свердловской области за неделю с 24 сентября по 1 октября зафиксировано 31,3 тыс. случаев ОРВИ. Это на 20% ниже показателя прошлой недели и на 3,6% — среднего многолетнего уровня.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 12:23 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 20%

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Свердловской области за неделю с 24 сентября по 1 октября зафиксировано 31,3 тыс. ...

26.09.2023 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 6%

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В Свердловской области за неделю с 18 по 24 сентября зафиксировано 39 тыс. 209 случаев ...

05.09.2023 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 13%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В Свердловской области за неделю с 28 августа по 3 сентября зафиксировано 14 тыс. 295 ...

07.11.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области на 2,1% превышает средний многолетний уровень

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2022. В Свердловской области с 31 октября по 6 ноября зарегистрировано 23 тыс. 790 случаев ...

19.01.2010 В 2009 году в Свердловской области было зарегистрировано более 1 млн. случаев ОРВИ и гриппа

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2010. «Эпидемиологическая ситуация по инфекционным и паразитарным заболеваниям без ОРВИ и ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов05.09.2023Возможности отечественного софта08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм06.09.2023Любовь Торопицына про законопроект о самозапретах на кредиты
Архив новостей
Октябрь 2023 (33)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18