Пункты вакцинации против гриппа возобновляют свою работу в пяти торговых центрах Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. С 16 сентября в торговых центрах Свердловской области вновь начинают работать пункты ...03.09.2021 С 4 сентября в торговых центрах Свердловской области можно будет привиться от гриппа
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2021. Прививку от сезонного гриппа можно будет поставить в торговых центрах (ТЦ) Свердловской ...08.12.2020 Жители Екатеринбурга смогут привиться от сезонного гриппа в торговых центрах города
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2020. В Екатеринбурге бригадами медиков состоится выездная работа по вакцинации горожан от ...19.09.2019 В Екатеринбурге началась прививочная кампания против гриппа
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2019. В Екатеринбурге началась прививочная кампания против гриппа, которая должна охватить в ...12.10.2009 На предприятиях ЗАО «Группа ЧТПЗ» проходит ежегодная вакцинация сотрудников против гриппа
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2009. На предприятиях Группы ЧТПЗ — ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и ОАО ...