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Пункты вакцинации против гриппа возобновляют свою работу в пяти торговых центрах Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. Медики возобновляют работу пунктов вакцинации против гриппа в торговых центрах Екатеринбурга с 16 сентября. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Три прививочных пункта начали действовать сегодня, 15 сентября, остальные заработают со следующей недели.

Главный внештатный специалист регионального минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов призывает уральцев не тянуть с процедурой вакцинации. В последние три недели на территории Свердловской области, как и по всей России, зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ.

Вакцинация против гриппа проводится вакциной «Совигрипп». Вместе с этой прививкой эпидемиологи рекомендуют привиться и против дифтерии, если срок прививки составляет более десяти лет. Привиться в мобильных пунктах вакцинации, в том числе и против дифтерии, после предварительного согласования с терапевтом сможет любой житель Свердловской области старше 18 лет без привязки к месту прописки. При себе необходимо иметь медицинский полис и прививочный сертификат.

Если данная медуслуга будет востребована, медики готовы открыть пункты вакцинации и в других торговых центрах Екатеринбурга.

График работы выездных пунктов вакцинации против гриппа в Екатеринбурге.

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87, возле МФЦ) — с 16 сентября каждую субботу с 10.00 до 15.00.

ТРЦ «Веер Молл» (пр. Космонавтов, 108Д) — с 16 сентября каждую субботу с 10.00 до 16.00.

ТЦ «Кировский» (ул. Сиреневый бульвар, 2) — с 16 сентября каждую субботу с 10.00 до 15.00.

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46, вход со станции метро в районе Дендропарка) — с 20 сентября каждую среду с 14.00 до 19.00, каждую субботу с 10.00 до 15.00.

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) — с 23 сентября каждую субботу с 10.00 до 14.00.
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