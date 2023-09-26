В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 20%

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Свердловской области за неделю с 24 сентября по 1 октября зафиксировано 31,3 тыс. случаев ОРВИ. Это на 20% ниже показателя прошлой недели и на 3,6% — среднего многолетнего уровня, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 14 тыс. 628 случаев заражения ОРВИ. Это на 21,4% меньше уровня прошлой недели и на 2,3% — средних многолетних значений.



Отмечается, что 62% из числа заболевших составляют дети.