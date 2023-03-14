В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ стала на 7,6% ниже среднего многолетнего уровня

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Свердловской области за неделю с 13 по 19 марта зафиксировано 28 тыс. 457 случаев ОРВИ. Это ниже среднемноголетнего уровня на 7,6%, но выше показателя прошлой недели на 8,5%, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 12 тыс. 576 случаев заражения ОРВИ. Это ниже средних многолетних значений на 13,8% и выше уровня прошлой недели на 8%. Сообщается, что 43% из числа заболевших составляют дети.
Кроме того, в регионе на 5,22%, до 440 случаев, увеличилось количество внебольничных пневмоний, что ниже уровня прошлой недели. В Екатеринбурге уровень развития внебольничных пневмоний насчитывает 183 случая, что на 18,85% выше показателя прошлой недели.
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Свердловской области за неделю с 6 по 12 марта зафиксировано 26 тыс. 116 случаев ...15.03.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области опустилась на 24,7% ниже эпидпорога
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2022. В Свердловской области за неделю с 7 по 13 марта 2022 года был зафиксирован 23 тыс. 301 ...02.03.2022 На Среднем Урале число выявленных случаев внебольничных пневмоний за неделю выросло на 32,5%
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2022. В Свердловской области за неделю с 21 по 27 февраля по предварительным диагнозам ...17.02.2021 Число выявленных случаев ОРВИ в Екатеринбурге за неделю выросло на 6%
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. В Свердловской области за шестую календарную неделю зарегистрировано 31 тыс. 543 случая ...26.01.2021 В Екатеринбурге число выявленных случаев внебольничной пневмонии за неделю выросло почти на 20%
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. В Свердловской области за неделю с 18 по 24 января 2021 года по предварительным ...