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В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ стала на 7,6% ниже среднего многолетнего уровня

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Свердловской области за неделю с 13 по 19 марта зафиксировано 28 тыс. 457 случаев ОРВИ. Это ниже среднемноголетнего уровня на 7,6%, но выше показателя прошлой недели на 8,5%, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 12 тыс. 576 случаев заражения ОРВИ. Это ниже средних многолетних значений на 13,8% и выше уровня прошлой недели на 8%. Сообщается, что 43% из числа заболевших составляют дети.

Кроме того, в регионе на 5,22%, до 440 случаев, увеличилось количество внебольничных пневмоний, что ниже уровня прошлой недели. В Екатеринбурге уровень развития внебольничных пневмоний насчитывает 183 случая, что на 18,85% выше показателя прошлой недели.

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