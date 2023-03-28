В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 12%

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В Свердловской области за неделю c 27 марта по 2 апреля зафиксировано 22 тыс. 222 случая ОРВИ. Это на 12% ниже показателя прошлой недели и на 10,4% — среднемноголетнего уровня, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. В Екатеринбурге за неделю зарегистрирован 10 тыс. 351 случай заражения ОРВИ. Это на 11% ниже уровня прошлой недели и на 13,4% — средних многолетних значений. Отмечается, что 51% из числа заболевших составляют дети.

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