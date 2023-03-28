В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 11%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Свердловской области за неделю с 20 по 26 марта зафиксировано 25 тыс. 327 случаев ОРВИ. Это на 11% ниже показателя прошлой недели и на 8,1% — среднемноголетнего уровня, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



В Екатеринбурге за неделю зарегистрирован 11 тыс. 671 случай заражения ОРВИ. Это на 7,2% ниже уровня прошлой недели и на 9,7% — средних многолетних значений.



Отмечается, что 55% из числа заболевших составляют дети.