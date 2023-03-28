В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 11%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Свердловской области за неделю с 20 по 26 марта зафиксировано 25 тыс. 327 случаев ОРВИ. Это на 11% ниже показателя прошлой недели и на 8,1% — среднемноголетнего уровня, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
В Екатеринбурге за неделю зарегистрирован 11 тыс. 671 случай заражения ОРВИ. Это на 7,2% ниже уровня прошлой недели и на 9,7% — средних многолетних значений.
Отмечается, что 55% из числа заболевших составляют дети.
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Свердловской области за неделю с 13 по 19 марта зафиксировано 28 тыс. 457 случаев ...14.03.2023 В Свердловской области за неделю на 20,5% снизилось число новых случаев заражения ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Свердловской области за неделю с 6 по 12 марта зафиксировано 26 тыс. 116 случаев ...23.01.2023 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю снизилась на 6%
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области с 16 по 22 января выявлен 32 тыс. 841 случай заболевания ОРВИ, ...30.05.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю снизилась на 2,6%
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2022. В Свердловской области за неделю с 23 по 29 мая зарегистрировано 16 тыс. 219 случаев ...17.05.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю снизилась на 5,7%
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2022. В Свердловской области за неделю с 9 по 15 мая зарегистрировано 14 тыс. 750 случаев ...